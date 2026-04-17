FAHRUDIN KUČUK PREDSTAVIO KNJIGU  “EDO U CRTANOM FILMU”

Edukativno – kreativni centar “Teta Pričalica“ poznat je po veselom druženju i osmijehu onih najmlađih koji svoje vrijeme provode u njemu. Tako su oni sa srećom i osmijehom na licu dočekali poznatog dječijeg književnika Fahrudina Kučuka koji je svoj život posvetio djeci, kako kroz pisanu riječ, tako i kroz brojne druge umjetničke aktivnosti. On je ovaj put mališanima predstavio roman za djecu “Edo u crtanom filmu”.

Koordinatorica Ajla ističe da je ovo još jedno divno druženje, te da djeca uvijek sa pažnjom slušaju o pričama i bajkama. Mališani su podijelili sa nama šta najviše vole slušati od priča a otkrili su nam da im se nova knjiga čika Fahre mnogo sviđa. Fahrudin Kučuk jedan je od najvažnijih bosanskih pisaca za djecu, autor mnogih slikovnica, pjesama i pozorišnih predstava, te direktor Festivala dječije umjetnosti (FEDU).