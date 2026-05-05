FAHRUDIN KUČUK: SIGURAN SAM U PONOVNI SUSRET SA MOJOM AIDOM

Aida Kučuk je prvo ubijeno dijete u opkoljenom Sarajevu. Bila je petogodišnja, vesela, razdragana djevojčica, čiju je djetinju radost prekinula granata. Imala je svega pet godina. Bila je jedino dijete istaknutog pisca za djecu Fahrudina Kučuka, koji je svoj cijeli život posvetio djeci, umjetnosti i uspomeni na svoju djevojčicu. Festival FEDU, stvoren je i živi kako bi podsjećao na Aidu Kučuk i svu drugu ubijenu djecu.

“Da je živa moja Aida bi imala 40 godina, svoju djecu, a ja unuke, uživali bi u ovom lijepom danu. Teško je govoriti o tome, trudim se da kroz umjetnost i rad sa djecom energetski sebe podignem. To kako se ja osjećam unutra nije isto onome što manifestujem vani, ali želim, ako mogu da pomognem drugim roditeljima da nastave dalje. Ovaj festival, sve njegove nagrade nose Aidino ime, Aidin maslačak naprimjer. Jedini put kada sam je sanjao napisao sam bajku…” vidno potresen kazao je danas između ostalog u izjavi za TV Vogošća Fahrudin Kučuk, te dodao, da je siguran da ga čeka ponovni susret sa njegovom Aidom.

U Sarajevu je tokom najduže opsade jednog glavnog grada u historiji, ubijeno 1 601 dijete, zbog ove činjenice odlukom Vlade Kantona Sarajevo iz 2023. godine – 5.maj je proglašen Danom žalosti u Kantonu Sarajevo. Brojne delegacije zajedno sa porodicama ubijene djece danas su položile cvijeće i odale počast nevino ubijenoj sarajevskoj djeci.