FORUM ŽENA SDP VOGOŠĆA ORGANIZOVAO ZAJEDNIČKI IFTAR

U organizaciji Foruma žena SDP Vogošća sinoć je upriličen zajednički iftar, koji je protekao u duhu zajedništva , međusobnog poštovanja i topline koju donosi mjesec ramazan. Ovaj susret bio je prilika da se članice i gošće okupe, razmjene mišljenja i dodatno ojačaju međusobne veze kroz ugodno druženje.

Na ovom ugodnom druženju su bile i ministrica za rad, socijalnu politiku , raseljena lica i izbjeglice u Vladi KS Enda Pavić Pečenković i dopredsjedavajuća Skupštine KS Jelena Pekić.

Posebnu vrijednost ovom okupljanju dalo je i obilježavanje 8. Marta – Međunarodnog dana žena, dana koji podsjeća na važnost borbe za ravnopravnsot , dostojanstvo i veći društveni angažman žena.