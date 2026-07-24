GORIVO U BOSNI I HERCEGOVINI PONOVO POSKUPLJUJE

Vozače širom Bosne i Hercegovine posljednjih dana na benzinskim pumpama dočekuju više cijene goriva. Na pojedinim pumpama litar dizela već je premašio psihološku granicu od 3,20 KM.

Na poskupljenje je uticala eskalacija sukoba na Bliskom istoku. Barel sirove nafte na svjetskom tržištu, početkom sedmice, košta oko 70 dolara. Danas je više od 90 dolara.

Dodatni razlog za zabrinutost jeste lančana reakcija. Poskupljenje goriva direktno povećava troškove transporta i logistike. To će se odraziti na više cijene osnovnih životnih namirnica, roba i usluga. Novi udar na osjetljive kućne budžete.

Potrebna je hitna reakcija vlasti u Bosni i Hercegovini. Bitno je razlikovati da li su ovo trenutni šokovi na tržištu ili trajni.

Procjena je da ukoliko sukob potraje, cijena goriva na benzinskim pumpama u Bosni i Hercegovini vrlo brzo će biti viša od 3,50 KM.