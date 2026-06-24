GOST PROGRAMA RADIJA VOGOŠĆA NAČELNIK OPĆINE VOGOŠĆA MIGDAD HASANOVIĆ

Povodom Dana Općine Vogošća, gost poslijepodnevnog programa Radija Vogošća, načelnik Migdad Hasanović je govorio o značaju ovog Dana. Istakao je da dvadeset i četvrti juni kao Dan Općine Vogošća slavimo iz dva razloga. Tog dana, davne 1952. godine, Općina Vogošća administrativno je uspostavljena kao zasebna administrativna jedinica lokalne samouprave.



Četrdeset godina kasnije, istog dana 1992. godine, formirani su Vogošćanski odredi koji su spriječili da se okupacija proširi na teritoriju cijele Vogošće i koji su zaustavili agresora na prilazima Sarajevu.

Ovaj praznik danas slavimo u slobodnoj Vogošći koja se razvija i raste iz dana u dan.

Čitavo gostovanje preslušajte ispod: