GOSTOVANJE DIREKTORICE KONAKOVIĆ NA RADIJU VOGOŠĆA. TEMA: NADOLAZEĆA MANIFESTACIJA „VOGOŠĆANSKI DANI“

Od 5. do 25. juna Vogošća će biti mjesto dobre zabave i druženja, jer počinje tradicionalna manifestacija „Vogošćanski dani 2026“. O programskim sadržajima manifestacije u popodnevnom programu Radija Vogošća govorila je Adna Konaković, direktorica JU KSC Vogošća. Prema njenim riječima, bit će održano više od 50 različitih programa za sve generacije.

Manifestacija se otvara sutra defileom maturanata vogošćanskih osnovnih škola, a od 20.30 sati bit će održano takmičenje „Djeca pjevaju hitove“. Vogošćanski dani donose nam i nekoliko koncerata na Otvorenoj sceni, a prvi će nastupiti Ibro Bublin u subotu, 8. juna, od 20.30 sati.

U narednih 20 dana, osim koncerata narodne i zabavne muzike, planirane su promocije knjiga, likovne radionice, izložbe rukotvorina, sportske manifestacije, nastupi kulturno-umjetničkih društava, kao i javno gledanje utakmica naše nogometne reprezentacije na Svjetskom prvenstvu.

Manifestacija će biti zatvorena koncertom grupe „Zabranjeno pušenje“ 25. juna. Organizatori su vodili računa i o drugim segmentima, kao što je sigurnost svih posjetilaca i učesnika. Tako će, u vrijeme održavanja programa na Trgu branilaca Vogošće, za saobraćaj biti zatvoren dio Jošaničke ulice, u kojoj će se nalaziti štandovi za prodaju slatkiša i drugih proizvoda. Ponude su otvorene do 5. juna.

Organizatori su najavili i tradicionalne sadržaje poput Smotre kulturno-umjetničkih društava Kantona Sarajevo, Kids festivala, više promocija knjiga, pozorišnih predstava, likovnih radionica i izložbi rukotvorina. Ljubitelji sporta moći će pratiti Utrku za mlade, Sportske igre mladih i Turnir prijateljstva u košarci.

Sve to od 5. do 25. juna. Dobro nam došli!

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Audio zapis gostovanja možete poslušati ispod: