HASAN ŠABIĆ DOBITNIK ZAHVALNICE OPĆINE VOGOŠĆA

Povodom 24. juna – dana Općine Vogošća istaknutim pojedincima i organizacijama su dodijeljena najviša općinska priznanja, plakete Općine Vogošća i zahvalnice. Među ovogodišnjim dobitnicama zahvalnice Općine Vogošća je i Hasan Šabić vrijedni humanista koji je svojim predanim dugogodišnjim radom pokazo kako se i uz sve svakodnevne obaveze, može naći vremena i za humanitarni rad.

Hasan Šabić se tokom proteklih godina isticao kroz različite humanitarne aktivnosti, a njegov trud nije prošao nezapaženo, prepoznat je od šire društvene zajednice I od strane općinskih vlasti koje su mu ovom zahvalnicom iskazale poštovanje i podršku za sve što je dosad postigo. Hasan je dugi niz godina na čelu Osnovnog odbora Merhameta u Vogošći. Dobrovoljac je u Vatrogasnom društvu Vogošća, te i vrlo aktivan u lokalnom džematu, uposlenik je OŠ “ Porodice ef. Ramić” u Semizovcu.

Zahvalnica predstavlja priznanje Općine Vogošća koje se dodjeljuje osobama koje svojim djelovanjem, ponašanjem i zalaganjem daju pozitivan primjer i ostavljaju trag u društvu kojem pripadaju.