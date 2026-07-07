HASAN ŠABIĆ DOBITNIK ZAHVALNICE OPĆINE VOGOŠĆA

HASAN ŠABIĆ DOBITNIK ZAHVALNICE OPĆINE VOGOŠĆA

Amela Kobiljak

 Povodom 24. juna – dana Općine Vogošća istaknutim pojedincima i organizacijama su dodijeljena najviša općinska priznanja, plakete Općine Vogošća i zahvalnice. Među ovogodišnjim dobitnicama zahvalnice Općine Vogošća je i  Hasan Šabić  vrijedni humanista  koji  je svojim predanim dugogodišnjim radom  pokazo kako se i uz sve svakodnevne obaveze,  može naći vremena i za humanitarni rad.

 Hasan Šabić  se tokom proteklih godina isticao  kroz različite humanitarne aktivnosti, a njegov  trud nije prošao nezapaženo, prepoznat je od šire društvene zajednice I od strane općinskih vlasti koje su mu  ovom zahvalnicom iskazale poštovanje i podršku za sve što je dosad postigo. Hasan je dugi niz godina na čelu  Osnovnog odbora Merhameta u Vogošći. Dobrovoljac je u Vatrogasnom društvu Vogošća, te i vrlo aktivan u lokalnom džematu, uposlenik je OŠ “ Porodice ef. Ramić” u Semizovcu.

Zahvalnica predstavlja priznanje Općine Vogošća koje se dodjeljuje osobama koje svojim  djelovanjem, ponašanjem i zalaganjem daju pozitivan primjer i ostavljaju trag u društvu kojem pripadaju.

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