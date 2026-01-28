HUMANITARNA ORGANIZACIJA BARAKAH CHARITY URUČILA  VRIJEDNU DONACIJU  OŠ “ZAHID BARUČIJA”

Osnovna škola Zahid Baručija početkom 2026. godine potpisala je ugovor sa Barakah Charity humanitarnom organizacijom , čije je osnivačko sjedište u Cirihu, a djeluje u više od 60 zemalja svijeta, uključujući BiH. Jučer je uručena vrijedna donacija za ovu školu  a to je 19 pročiščivaća zraka. Direktor škole Refik Kurtović zahvalio je na vrijednoj donaciji a kako kaže ovo je tek početak saradnje, a uskoro će nabaviti i pametne table.

Već sutra počinje drugo polugodište a u ovoj školi spremno dočekuju đake.

