IFTAR U ORGANIZACIJI PLANINARSKOG DRUŠTVA „PLANINAR“

Vogošćansko Planinarsko društvo „Planinar” i ove godine je organizovalo iftar za svoje članove i prijatelje. Iftar je kao i uvjek protekao u ugodnom druženju, a iftaru se kao i uvjek pridružio i načelnik Migdad Hasanović.

Iftar je protekao u lijepom druženju, uz ugodan razgovor članova i prijatelja PD „Planinar“. Treba naglasiti da su planinari sve svoje obaveze i aktivnosti prilagodili mjesecu ramazanu . Svakako uobičajene aktivnosti nastavljaju nakon ramazana.