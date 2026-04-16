INSPIRACIJA KROZ PLATNO: SLIKARKA TAMARA VUČINIĆ – KAHRIMAN O SNAZI UMJETNOSTI

Svjetski dan umjetnosti prilika je da se podsjetimo koliko je umjetnost važan dio svakodnevnog života, ali i način da se izraze osjećaji koje je često teško pretočiti u riječi. Upravo tako umjetnost doživljava i slikarka Tamara Vučinić – Kahriman, za koju je svako platno nova priča i novi izazov.

Njeni radovi odišu emocijom i autentičnošću, a inspiraciju, kako kaže, pronalazi u malim stvarima – ljudima, prirodi, ali i vlastitim unutrašnjim stanjima. Kroz igru boja i oblika nastoji prenijeti ono što osjeća, ali i potaknuti posmatrače da zastanu i pronađu vlastito značenje u njenim djelima.

Umjetnost, ističe, ima moć da povezuje ljude, bez obzira na jezik, porijeklo ili vrijeme u kojem živimo. Upravo zato, obilježavanje Svjetskog dana umjetnosti vidi kao važan podsjetnik na značaj kreativnosti i kulture u društvu, koje često ostaju u sjeni svakodnevnih obaveza.

Također, slikarka Tamara naglašava da se danas ne gradi buduća publika, jer mladi nemaju dovoljno prilika da odrastaju uz umjetnost i razviju istinsku naviku njenog praćenja.

Nakon murala “Snaga leptira”, prošle godine javnosti je predstavljena i slika “Naši otisci”, nastala u okviru projekta koji, uz podršku Općine Vogošća, promoviše inkluziju i zajedništvo, a njegovo novo izdanje planirano je i ove godine u okviru manifestacije “Vogošćanski dani”.

Iako put slikara nije uvijek lak, Tamara vjeruje da je iskrenost u izrazu ono što publika prepoznaje i cijeni.