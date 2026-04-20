IRFAN ĐULIĆ OSVOJIO BRONZU NA PRVOM BALKANSKOM PRVENSTVU U POOMSAMA

Član Taekwondo kluba „Victory“, Irfan Đulić, ostvario je zapažen uspjeh nastupivši proteklog vikenda u sastavu Reprezentacije Bosne i Hercegovine na prvom Balkanskom prvenstvu u poomsama, održanom u Bukureštu (Rumunija). U jakoj konkurenciji, Đulić je pokazao visok nivo forme i borbenosti, što mu je donijelo bronzanu medalju i plasman na treće mjesto.

Ovaj rezultat predstavlja krunu kontinuiranog rada, discipline i predanosti, kako samog takmičara, tako i stručnog tima koji stoji iza njega. Posebne zasluge za ovaj uspjeh pripadaju treneru Edinu Kadriću, koji je Irfana vodio kroz proces priprema i pružao mu podršku tokom cijelog takmičenja.

Iz Taekwondo kluba „Victory“ ističu kako su izuzetno ponosni na Irfanov rezultat, naglašavajući da je ovo još jedan dokaz kvalitetnog rada unutar kluba i potencijala njihovih sportista na međunarodnoj sceni.

Bronzana medalja sa Balkanskog prvenstva svakako predstavlja veliki motiv za buduće izazove i takmičenja koja slijede.