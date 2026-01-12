IZ BUDŽETA OPĆINE OBNOVLJENE PROSTORIJE RADIJA VOGOŠĆA

Tokom 2025. godine Općina Vogošća iz Budžeta je izdvojila 29.819,79 KM za uređenje prostorija Radija Vogošća.

Obnovom i adaptacijom prostorija Radija Vogošća obuhvaćen je kompletan studijski prostor. Postavljeni su akustični zidni paneli i podne obloge.

Osim što su uređene prostorije, izvršena je instalacija potrebne opreme za novi izgled studija. Nabavljena je i ugrađena tehnička oprema, kao i elektro, mrežne i AV instalacije.

S ovim ulaganjem osigurani su uslovi za normalno funkcionisanje radijskog programa čije emitovanje ovog ljeta obilježava jubilarnu 30. godišnjicu, a uz to su stvorene i pretpostavke za pokretanje radio/tv emisije u formi podcasta.