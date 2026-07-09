IZ VOGOŠĆE ISPRAĆENA TUŽNA KOLONA SA POSMRTNIM OSTACIMA UBIJENIH SREBRENIČANA

IZ VOGOŠĆE ISPRAĆENA TUŽNA KOLONA SA POSMRTNIM OSTACIMA UBIJENIH SREBRENIČANA

Arnela Katana

Učenjem Fatihe ispraćeni su posmrtni ostaci žrtava na vječni smiraj u Memorijalni centar u Potočarima. Porodice žrtava i građani su učenjem odlomaka iz Kur'ana, molitvama, suzama i polaganjem cvijeća na vozila s tabutima odali počast i ispratili posmrtne ostatke žrtava genocida iz 1995. godine. Suad Hasanović direktor Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine naglasio je da ove godine ispraćaju tabute u kojima se nalaze posmrtni ostaci 10 žrtava genocida počinjenog u Srebrenici u ljeto 1995. godine.

Srebrenica nas uči da je istina temelj pravde, a sjećanje na žrtve trajna obaveza svakog društva naglasila je predsjednica Udruženja „Organizacije porodica šehida i poginulih boraca“ Općine Vogošća Kada Balta.

Povodom obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici, načelnik Općine Vogošća Migdad Hasanović istakao je da će Vogošća uvijek biti uz porodice žrtava, njegujući istinu, sjećanje i kulturu pamćenja.

Kao i svake godine do sada, povorka se zaustavila u Ilijašu, Vogošći i u Sarajevu ispred zgrade Predsjedništva Bosne i Hercegovine, pored pijace Markale i ispred Vijećnice, gdje su građani odali počast nevinim žrtvama najvećeg zločina na tlu Europe poslije Drugog svjetskog rata.

Povorka će u poslijepodnevnim satima stići ispred Memorijalnog centra Srebrenica, odnosno bivše Fabrike akumulatora u Potočarima, gdje će 11. jula biti održana komemoracija i ukop žrtava.


Najmlađa žrtva koja će ove godine biti ukopana je Senad (Zaim) Jusić, rođen 1975. godine, koji je u času smrti imao 20 godina. Nestao je u julu 1995. na području Bratunca, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2022. godine na lokalitetu Kameničko brdo.


Najstarija žrtva je Ramo (Mustafa) Dautović, rođen 1939. godine. Ramo je rođen u Srebrenici, nestao je na području Zvornika, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2001. godine nakon otkrivanja masovne grobnice Kamenica – Čančari. Bit će ukopan uz ranije ukopanog brata Jusu.


Deset žrtava čiji posmrtni ostaci će biti ukopani 11. jula ove godine u Potočarima su:

  1. Jusić (Zaim) Senad, rođen 1975. godine, imao je 20 godina kada je ubijen. Nestao u julu 1995. na području Bratunca, njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2022. godine na lokalitetu Kameničko brdo.
  2. Baraković (Ramiz) Muriz, rođen 1973. godine, imao je 22 godine kada je ubijen. Nestao na lokalitetu Zeleni Jadar u ljeto 1995., a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2005. godine na lokalitetu Budak. Ranije je ukopan njegov brat Enver.
  3. Musić (Edhem) Hamed, rođen 1973. godine, imao je 22 godine kada je ubijen. Ubijen u ljeto 1995. na području Baljkovice, njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 1997. godine na lokalitetu Rahunići (Bratunac).
  4. Alić (Šemso) Ramo, rođen 1965. godine, imao je 30 godina kada je ubijen. Ubijen u Bratuncu 1995., a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su u masovnoj grobnici Glogova 2001. godine.
  5. Osmanović (Osman) Muhidin, rođen 1963. godine, imao je 32 godine kada je ubijen. Nestao u Vlasenici u ljeto 1995., a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su na lokalitetu Most na rijeci 2008. godine.
  6. Ćerimović (Rahman) Huso, rođen 1963. godine, imao je 32 godine kada je ubijen. Nestao na području Zvornika u ljeto 1995., a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su u Kamenici 2008. godine.
  7. Nukić (Suljo) Nuko, rođen 1957. godine, imao je 38 godina kada je ubijen. Nestao u Vlasenici u ljeto 1995., a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su na lokalitetu Jelovačka česma 2002. godine. Bit će ukopan uz svoja četiri amidžića.
  8. Gušter (Alija) Ahmet, rođen 1954. godine, imao je 41 godinu kada je ubijen. Nestao na području Vlasenice, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 1997. godine na lokalitetu Turalići (Vlasenica).
  9. Kunić (Omer) Asim, rođen 1953. godine, imao je 42 godine kada je ubijen. Ubijen na području Zvornika, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2006. godine iz masovne grobnice Kamenica – Čančari.
  10. Dautović (Mustafa) Ramo, rođen 1939. godine, imao je 56 godina kada je ubijen. Nestao na području Zvornika, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2001. godine iz masovne grobnice Kamenica – Čančari.

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