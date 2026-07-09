IZ VOGOŠĆE ISPRAĆENA TUŽNA KOLONA SA POSMRTNIM OSTACIMA UBIJENIH SREBRENIČANA
Učenjem Fatihe ispraćeni su posmrtni ostaci žrtava na vječni smiraj u Memorijalni centar u Potočarima. Porodice žrtava i građani su učenjem odlomaka iz Kur'ana, molitvama, suzama i polaganjem cvijeća na vozila s tabutima odali počast i ispratili posmrtne ostatke žrtava genocida iz 1995. godine. Suad Hasanović direktor Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine naglasio je da ove godine ispraćaju tabute u kojima se nalaze posmrtni ostaci 10 žrtava genocida počinjenog u Srebrenici u ljeto 1995. godine.
Srebrenica nas uči da je istina temelj pravde, a sjećanje na žrtve trajna obaveza svakog društva naglasila je predsjednica Udruženja „Organizacije porodica šehida i poginulih boraca“ Općine Vogošća Kada Balta.
Povodom obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici, načelnik Općine Vogošća Migdad Hasanović istakao je da će Vogošća uvijek biti uz porodice žrtava, njegujući istinu, sjećanje i kulturu pamćenja.
Kao i svake godine do sada, povorka se zaustavila u Ilijašu, Vogošći i u Sarajevu ispred zgrade Predsjedništva Bosne i Hercegovine, pored pijace Markale i ispred Vijećnice, gdje su građani odali počast nevinim žrtvama najvećeg zločina na tlu Europe poslije Drugog svjetskog rata.
Povorka će u poslijepodnevnim satima stići ispred Memorijalnog centra Srebrenica, odnosno bivše Fabrike akumulatora u Potočarima, gdje će 11. jula biti održana komemoracija i ukop žrtava.
Najmlađa žrtva koja će ove godine biti ukopana je Senad (Zaim) Jusić, rođen 1975. godine, koji je u času smrti imao 20 godina. Nestao je u julu 1995. na području Bratunca, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2022. godine na lokalitetu Kameničko brdo.
Najstarija žrtva je Ramo (Mustafa) Dautović, rođen 1939. godine. Ramo je rođen u Srebrenici, nestao je na području Zvornika, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2001. godine nakon otkrivanja masovne grobnice Kamenica – Čančari. Bit će ukopan uz ranije ukopanog brata Jusu.
Deset žrtava čiji posmrtni ostaci će biti ukopani 11. jula ove godine u Potočarima su:
- Jusić (Zaim) Senad, rođen 1975. godine, imao je 20 godina kada je ubijen. Nestao u julu 1995. na području Bratunca, njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2022. godine na lokalitetu Kameničko brdo.
- Baraković (Ramiz) Muriz, rođen 1973. godine, imao je 22 godine kada je ubijen. Nestao na lokalitetu Zeleni Jadar u ljeto 1995., a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2005. godine na lokalitetu Budak. Ranije je ukopan njegov brat Enver.
- Musić (Edhem) Hamed, rođen 1973. godine, imao je 22 godine kada je ubijen. Ubijen u ljeto 1995. na području Baljkovice, njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 1997. godine na lokalitetu Rahunići (Bratunac).
- Alić (Šemso) Ramo, rođen 1965. godine, imao je 30 godina kada je ubijen. Ubijen u Bratuncu 1995., a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su u masovnoj grobnici Glogova 2001. godine.
- Osmanović (Osman) Muhidin, rođen 1963. godine, imao je 32 godine kada je ubijen. Nestao u Vlasenici u ljeto 1995., a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su na lokalitetu Most na rijeci 2008. godine.
- Ćerimović (Rahman) Huso, rođen 1963. godine, imao je 32 godine kada je ubijen. Nestao na području Zvornika u ljeto 1995., a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su u Kamenici 2008. godine.
- Nukić (Suljo) Nuko, rođen 1957. godine, imao je 38 godina kada je ubijen. Nestao u Vlasenici u ljeto 1995., a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su na lokalitetu Jelovačka česma 2002. godine. Bit će ukopan uz svoja četiri amidžića.
- Gušter (Alija) Ahmet, rođen 1954. godine, imao je 41 godinu kada je ubijen. Nestao na području Vlasenice, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 1997. godine na lokalitetu Turalići (Vlasenica).
- Kunić (Omer) Asim, rođen 1953. godine, imao je 42 godine kada je ubijen. Ubijen na području Zvornika, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2006. godine iz masovne grobnice Kamenica – Čančari.
- Dautović (Mustafa) Ramo, rođen 1939. godine, imao je 56 godina kada je ubijen. Nestao na području Zvornika, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2001. godine iz masovne grobnice Kamenica – Čančari.