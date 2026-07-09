IZ VOGOŠĆE ISPRAĆENA TUŽNA KOLONA SA POSMRTNIM OSTACIMA UBIJENIH SREBRENIČANA

Učenjem Fatihe ispraćeni su posmrtni ostaci žrtava na vječni smiraj u Memorijalni centar u Potočarima. Porodice žrtava i građani su učenjem odlomaka iz Kur'ana, molitvama, suzama i polaganjem cvijeća na vozila s tabutima odali počast i ispratili posmrtne ostatke žrtava genocida iz 1995. godine. Suad Hasanović direktor Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine naglasio je da ove godine ispraćaju tabute u kojima se nalaze posmrtni ostaci 10 žrtava genocida počinjenog u Srebrenici u ljeto 1995. godine.

Srebrenica nas uči da je istina temelj pravde, a sjećanje na žrtve trajna obaveza svakog društva naglasila je predsjednica Udruženja „Organizacije porodica šehida i poginulih boraca“ Općine Vogošća Kada Balta.

Povodom obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici, načelnik Općine Vogošća Migdad Hasanović istakao je da će Vogošća uvijek biti uz porodice žrtava, njegujući istinu, sjećanje i kulturu pamćenja.

Kao i svake godine do sada, povorka se zaustavila u Ilijašu, Vogošći i u Sarajevu ispred zgrade Predsjedništva Bosne i Hercegovine, pored pijace Markale i ispred Vijećnice, gdje su građani odali počast nevinim žrtvama najvećeg zločina na tlu Europe poslije Drugog svjetskog rata.

Povorka će u poslijepodnevnim satima stići ispred Memorijalnog centra Srebrenica, odnosno bivše Fabrike akumulatora u Potočarima, gdje će 11. jula biti održana komemoracija i ukop žrtava.



Najmlađa žrtva koja će ove godine biti ukopana je Senad (Zaim) Jusić, rođen 1975. godine, koji je u času smrti imao 20 godina. Nestao je u julu 1995. na području Bratunca, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2022. godine na lokalitetu Kameničko brdo.



Najstarija žrtva je Ramo (Mustafa) Dautović, rođen 1939. godine. Ramo je rođen u Srebrenici, nestao je na području Zvornika, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2001. godine nakon otkrivanja masovne grobnice Kamenica – Čančari. Bit će ukopan uz ranije ukopanog brata Jusu.



Deset žrtava čiji posmrtni ostaci će biti ukopani 11. jula ove godine u Potočarima su: