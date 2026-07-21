JAVNI KONKURS ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA IMENOVANJE PREDSJEDNIKA/ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA BIRAČKOG ODBORA U OSNOVNIM IZBORNIM JEDINICAMA U BOSNI I HERCEGOVINI

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je 15. jula 2026. godine objavila Javni poziv za prijavu kandidata za predsjednike/zamjenike predsjednika biračkih odbora.

Ovaj Javni poziv bit će otvoren 15 dana, odnosno do 30. jula 2026. godine.

Cjelokupan tekst Javnog konkursa za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika/zamjenika predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini kao i Prijavni obrazac i Izjavu možete pronaći na zvaničnoj stranici Općine Vogošća.