Na osnovu član 71. i 125. Statuta Općine Vogošća „Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 27/14 – Prečišćeni tekst,14/15, 9/20 i 23/24), člana 14. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Vogošće za 2025. godinu („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 1/25), člana 6. Pravilnika o stipendiranju sportista sa područja općine Vogošća, broj: 03-36-603/25 od 24.04.2025. godine, a u vezi sa Odlukom o načinu primjene Smjernica o minimalnim standardima dodjele budžetskih sredstava putem transfera i subvencija u Federaciji Bosne i Hercegovine, broj: 02-02-575/25 od 15.04.2025. godine, Općinski načelnik objavljuje:

JAVNI KONKURS

za stipendiranje sportista sa područja općine Vogošća

I OPIS PROGRAMA

Ovaj program planiran je u okviru Strategije razvoja Općine Vogošća i to:

– Strateški cilj 2.- Unaprijediti društveni život stanovništva stvaranjem uslova za društveno-

ekonomski rast, dostupnost i visok kvalitet svih javnih servisa;

– Prioritet 2.1. – Unaprijediti razvoj kulture i sporta;

– Mjera 2.1.2. – razvoj sportskih i kulturnih sadržaja.

U cilju ostvarivanja javnog interesa iz oblasti sporta, podsticanje sportskog razvoja, vrhunskih rezultata i promocije sporta kao važnog segmenta društvenog razvoja, Općina Vogošća planirala je sredstva u Budžetu Općine Vogošća za 2026. godinu za dodjelu sportskih stipendija, u ukupnom iznosu od 30.000,00 KM.

Sredstva koja se dodjeljuju po ovom Javnom konkursu ne predstavljaju državnu pomoć u smislu Zakona o sistemu državne pomoći u BiH, odnosno ovim Javnim pozivom se neće finansirati aktivnosti privrednih subjekata koji obavljaju ekonomsku djelatnost na tržištu.

Intregralni tekst Javnog konkursa možete pogledati / preuzeti sa linka: https://vogosca.ba/wp-content/uploads/2026/04/Javni-konkurs-sportske-stipendije-2026.pdf

