Na osnovu člana 15. Stav 1. tačka 2. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ br.49/06 i 51/09), član 71. i 125. Statuta Općine Vogošća „Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 27/14 – Prečišćeni tekst,14/15 i 9/20), člana 16. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Vogošće za 2026. godinu („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 2/26) i Odluka o načinu primjene smjernica o minimalnim standardima dodjele budžetskih sredstava putem transfera i subvencija u Federaciji Bosne i Hercegovine broj: 02-02-575/25 od 15.04.2025. godine, Općinski načelnik objavljuje:

JAVNI POZIV

O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA SUFINANSIRANJE TROŠKOVA KUPOVINE PRIHRANE ZA PČELE

I PREDMET POZIVA

Ovaj program planiran je u okviru Strategije razvoja Općine Vogošća i to:

– Strateški cilj 1.- unaprijediti konkurentnost privrede i povećati zaposlenost;

– Prioritet 1.4. – Unapređenje turističke infrastrukture i jačanje poljoprivrede;

– Program 1.4.1. – Razvoj poljoprivrede bazirane na znanju i novim tehnologijama.

S ciljem unapređenja poljoprivredne proizvodnje, dobrim prirodnim uslovima, povoljnom klimom, bogatstvom medonosnog potencijala podrške poljoprivrednicima i povećanja domaće proizvodnje u Budžetu Općine Vogošća obezbjeđena su sredstva u iznosu od 20.000 KM za sufinansiranje troškova kupovine prihrane za pčele.

Sredstva koja se dodijeljuju po ovom Javnom pozivu ne predstavljaju državnu pomoć u smislu

Zakona o sistemu državne pomoći u BiH, odnosno ovim Javnim pozivom se neće finansirati

aktivnosti poljoprivrednih subjekata koji obavljaju ekonomsku djelatnost na tržištu.

U okviru navedenog projekta pravo na sufinansiranje troškova za kupljenu prihranu za pčele može ostvariti podnosilac zahtjeva koji posjeduje najmanje 5 košnica pčela.

INTEGRALNI TEKST JAVNOG POZIVA MOŽETE PREUZETI SA LINKA : https://vogosca.ba/wp-content/uploads/2026/08/20260804-Javni-poziv-Prihrana-pcela.pdf

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA MOŽETE PREUZEI SA LINKA : https://vogosca.ba/wp-content/uploads/2026/08/20260804-Javni-poziv-Prihrana-pcela-Prij.obrazac.pdf

PRAVILNIK ZA DODJELU NOVČANIH POTICAJA ZA KUPOVINU PRIHRANE ZA PČELE MOŽETE PREUZETI SA LINKA : https://vogosca.ba/wp-content/uploads/2026/08/20260804-Javni-poziv-Prihrana-pcela-Pravilnik.pdf

(PREUZETO SA STRANICE OPĆINE VOGOŠĆA)