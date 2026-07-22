JAVNI POZIV PROIZVOĐAČIMA MEDA I DOMAĆIH PROIZVODA SA PODRUČJA OPĆINE VOGOŠĆA ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZAUČEŠĆE NA SAJMU MEDA I DOMAĆIH PROIZVODA
JU Kulturno-sportski centar Vogošća poziva proizvođače meda, pčelinjih proizvoda i drugih domaćih
proizvoda sa prebivalištem, odnosno sjedištem na području općine Vogošća da iskažu interes za učešće
na Sajmu meda i domaćih proizvoda, koji će biti održan u periodu od 4. do 6. 9. 2026. godine.
https://vogosca.ba/wp-content/uploads/2026/07/Javni-poziv-sajam-meda-i-domacih-proizvoda.pdf