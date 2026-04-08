JAVNI POZIV ZA DODJELU SREDSTAVA VJERSKIM ZAJEDNICAMA IZ BUDŽETA OPĆINE VOGOŠĆA

JAVNI POZIV ZA DODJELU SREDSTAVA VJERSKIM ZAJEDNICAMA IZ BUDŽETA OPĆINE VOGOŠĆA

Arnela Katana

Na osnovu člana 15. stav 1. tačka 2. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ br.49/06 i 51/09), čl. 71. Statuta Općine Vogošća – („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 27/14 – Prečišćeni tekst i 14/15, 9/20 i 23/24), člana 14. i 18. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Vogošća za 2026. godinu („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 2/26) i Odluke o načinu primjene smjernica o minimalnim standardima dodjele budžetskih sredstava putem transfera i subvencija u Federaciji Bosne i Hercegovine, broj: 02-02-575/25 od 15.04.2025. godine, Općinski načelnik objavljuje:

J A V N I P O Z I V

za dodjelu sredstva vjerskim zajednicama iz Budžeta Općine Vogošća

I PREDMET POZIVA

Ovaj program planiran je u okviru Strategije razvoja Općine Vogošća i to:

– Strateški cilj 2.- Unaprijediti društveni život stanovništva stvaranjem uslova za društveno-                        ekonomski rast, dostupnost i visok kvalitet svih javnih servisa;

U cilju unapređenje društvene kohezije, očuvanje kulturno-historijskog naslijeđa i podrška aktivnostima koje doprinose općem dobru kroz djelovanje vjerskih zajednica u lokalnoj zajednici u Budžetu Općine Vogošća planirana su sredstva u iznosu od 80.000,00 KM za izgradnju, sanaciju i vanjsko uređenje vjerskih objekata, a 20.000,00 KM za projekte vjerskih zajednica.

Sredstva koja se dodijeljuju po ovom Javnom pozivu ne predstavljaju državnu pomoć u smislu Zakona o sistemu državne pomoći u BiH, odnosno ovim Javnim pozivom se neće finansirati aktivnosti privrednih subjekata koji obavljaju ekonomsku djelatnost na tržištu.

Integralni tekst Javnog poziva možete pogledati/preuzeti sa linka : https://vogosca.ba/wp-content/uploads/2026/04/20260402-Javni-poziv-vjerske-zajednice.pdf

Zahtjev za ostvarivanje prava za kapitalne projekte možete preuzeti sa linka : https://vogosca.ba/wp-content/uploads/2026/04/20260402-Obrazac-vjerske-kapitalni.pdf

Zahtjev za ostvarivanje prava za tekuće programe i aktivnosti možete preuzeti sa linka : https://vogosca.ba/wp-content/uploads/2026/04/20260402-Obrazac-vjerske-projekti.pdf

