JAVNI POZIV ZA DODJELU SREDSTAVA VJERSKIM ZAJEDNICAMA IZ BUDŽETA OPĆINE VOGOŠĆA

Na osnovu člana 15. stav 1. tačka 2. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ br.49/06 i 51/09), čl. 71. Statuta Općine Vogošća – („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 27/14 – Prečišćeni tekst i 14/15, 9/20 i 23/24), člana 14. i 18. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Vogošća za 2026. godinu („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 2/26) i Odluke o načinu primjene smjernica o minimalnim standardima dodjele budžetskih sredstava putem transfera i subvencija u Federaciji Bosne i Hercegovine, broj: 02-02-575/25 od 15.04.2025. godine, Općinski načelnik objavljuje:

J A V N I P O Z I V

za dodjelu sredstva vjerskim zajednicama iz Budžeta Općine Vogošća

I PREDMET POZIVA

Ovaj program planiran je u okviru Strategije razvoja Općine Vogošća i to:

– Strateški cilj 2.- Unaprijediti društveni život stanovništva stvaranjem uslova za društveno- ekonomski rast, dostupnost i visok kvalitet svih javnih servisa;

U cilju unapređenje društvene kohezije, očuvanje kulturno-historijskog naslijeđa i podrška aktivnostima koje doprinose općem dobru kroz djelovanje vjerskih zajednica u lokalnoj zajednici u Budžetu Općine Vogošća planirana su sredstva u iznosu od 80.000,00 KM za izgradnju, sanaciju i vanjsko uređenje vjerskih objekata, a 20.000,00 KM za projekte vjerskih zajednica.

Sredstva koja se dodijeljuju po ovom Javnom pozivu ne predstavljaju državnu pomoć u smislu Zakona o sistemu državne pomoći u BiH, odnosno ovim Javnim pozivom se neće finansirati aktivnosti privrednih subjekata koji obavljaju ekonomsku djelatnost na tržištu.

Integralni tekst Javnog poziva možete pogledati/preuzeti sa linka : https://vogosca.ba/wp-content/uploads/2026/04/20260402-Javni-poziv-vjerske-zajednice.pdf

Zahtjev za ostvarivanje prava za kapitalne projekte možete preuzeti sa linka : https://vogosca.ba/wp-content/uploads/2026/04/20260402-Obrazac-vjerske-kapitalni.pdf

Zahtjev za ostvarivanje prava za tekuće programe i aktivnosti možete preuzeti sa linka : https://vogosca.ba/wp-content/uploads/2026/04/20260402-Obrazac-vjerske-projekti.pdf

