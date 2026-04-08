JAVNI POZIV ZA DODJELU SREDSTAVA ZA OBNOVU I OPREMANJE OBRAZOVNIH USTANOVA SA PODRUČJA OPĆINE VOGOŠĆA

Na osnovu člana 15. stav 1. tačka 2. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ br.49/06 i 51/09), člana 71. Statuta Općine Vogošća („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 27/14 – prečišćen tekst, 14/15, 9/20 i 23/24), člana 5. Pravilnika o načinu dodjele sredstava za obnovu i opemanje objekata obrazovnih ustanova (broj: 03-34-560/25 od 15.04.2025. godine), člana 18. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Vogošća za 2026. godinu („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 2/26) i Odluke o načinu primjene smjernica o minimalnim standardima dodjele budžetskih sredstava putem transfera i subvencija u Federaciji Bosne i Hercegovine, broj: 02-02-575/25 od 15.04.2025. godine, Općinski načelnik objavljuje:

JAVNI POZIV

za dodjelu sredstva za obnovu i opremanje obrazovnih ustanova sa područja općine Vogošća

I PREDMET POZIVA

Ovaj program planiran je u okviru Strategije razvoja Općine Vogošća i to:

– Strateški cilj 2.- Unaprijediti društveni život stanovništva stvaranjem uslova za društveno-ekonomski rast, dostupnost i visok kvalitet svih javnih servisa;

– Prioritet 2.2. – Unaprijediti dostupnost obrazovanja za sve učesnike (djeca i mladi) u odgojno-

obrazovnom procesu;

– Mjera 2.2.2. – Unaprjeđenje školske infrastrukture.

Cilj programa je unapređenje odgojno–obrazovnog procesa i uslova rada u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, odnosno stvaranja što povoljnijih uslova za realizaciju nastave. Za ove namjene planirana su sredstva u Budžetu Općine Vogošća u iznosu od 70.000,00 KM.

Sredstva koja se dodijeljuju po ovom Javnom pozivu ne predstavljaju državnu pomoć u smislu

Zakona o sistemu državne pomoći u BiH, odnosno ovim Javnim pozivom se neće finansirati

aktivnosti privrednih subjekata koji obavljaju ekonomsku djelatnost na tržištu.

Integralni tekst Javnog poziva možete pogledati/preuzeti sa linka : https://vogosca.ba/wp-content/uploads/2026/04/20260403-Javni-poziv-obrazovne-ustanove-kapitalni-grant.pdf

