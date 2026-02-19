JE LI TOP SA ŽUTE TABIJE OZNAČIO KRAJ GRIJNE SEZONE U VOGOŠĆI?

Stanovnici Vogošće sve češće ukazuju na probleme s centralnim grijanjem, ističući da je kvalitet usluge u pojedinim naseljima ispod očekivanog, posebno tokom zimskih mjeseci kada su potrebe za grijanjem najveće.

Prema navodima građana, najčešći problemi uključuju slabo zagrijavanje stanova, povremene prekide u isporuci toplote te zastarjelu toplovodnu infrastrukturu koja, kako tvrde, zahtjeva hitnu rekonstrukciju. Stanovnici naglašavaju da uprkos redovnom izmirivanju obaveza ne dobijaju adekvatnu uslugu.

Zbog trenutne situacije građani su se u više navrata obraćali nadležnim institucijama i komunalnim preduzećima, tražeći stabilnu i kontinuiranu isporuku grijanja, modernizaciju sistema te transparentnije informisanje javnosti o kvarovima i planiranim radovima na mreži. O ovom gorućem problemu razgovarali smo i sa Nisvetom Huskić predstavnicom građana iz Vogošće. Huskić je istakla da je tokom dana obavila razgovor sa ministrom Pandurevićem, koji je dao naglasak da će danas jedna cisterna biti dostavljena u preduzeće BAGS.

Stanovnici poručuju da očekuju konkretne korake i dugoročno rješenje koje će osigurati pouzdan sistem centralnog grijanja i spriječiti ponavljanje sličnih problema u budućnosti, naglašavajući da je stabilno grijanje osnovni uslov za normalan svakodnevni život.

Saopštenje stanovnika Vogošće u borbi za centalno grijanje prenosimo u cjelosti:

“Top sa Žute tabije sinoć je, dokle god se čuo označio početak ramazana. U vogošći je označio i kraj grijne sezone.

Sa misterioznog puta mazuta namijenjenog za grijanje Vogošćana, cisterne su se u BAGS Energotehniku jučer vratile prazne. Kako neslužbene informacije kazuju, direkcija za robne rezerve KS odbila je napuniti prethodno najavljene cisterne jer im Vlada Kantona Sarajevo nije uplatila novac.

Korisnici centralnog grijanja iz Vogošće smatraju da su prva koleteralna žrtva Vlade u rasulu. Saziv koji još uvijek ima odgovornost da procesi unutar zajednice funkcioniraju, podbacio je na provoj stepenici. Pohvalno je da je Premijer KS doživio moralnu samospoznajnu, evaluacijsko-emocionalne samospoznaje karakteristične su za mlade ljude u razvoju. Međutim, čovjek koji se prije godinu nije htio odazvati sastancima u Vogošću, ali je dotrčao uslikati se sa Snješkom za društvene mreže, iznenadnim otkrićem morala narušio je kolegijalnost unutar tijela kojim predsjedava i zbog čega je Vogošćanima danas hladno.

I ovako ohlađeni priznajemo da nas dodatna zebnja hvata od pitanja šta je sa procesom izgradnje nove toplane.”