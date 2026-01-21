JOB „UNIJA VETERANA“ OPĆINE VOGOŠĆA U PROŠLOJ GODINI USPJEŠNO REALIZOVALA SVE PLANIRANE AKTIVNOSTI

Kao jedno od aktivnijih boračkih udruženja na području općine Vogošća, udruženje JOB “Unija veterana” i tokom protekle godine uspješno je realizovalo sve planirane projekte i aktivnosti. Fokus djelovanja bio je usmjeren na obilježavanje važnih historijskih datuma i godišnjica slavnih bitaka, čime je na dostojanstven način odata počast šehidima i poginulim borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine.

U organizaciji ovog udruženja obilježene su bitke za Orlić, Nabožić i Poljine, kao i bitke za Sjeničku kosu i Orahov brijeg – mjesta trajnog sjećanja na hrabrost i žrtvu branilaca. Poseban segment rada odnosio se na jačanje kulture sjećanja među mlađim generacijama. Učenici vogošćanskih škola aktivno su učestvovali kroz pripremu literarnih radova i prisustvo centralnim manifestacijama, čime se doprinosi prenošenju istine o odbrani domovine i njegovanju trajnog pamćenja na heroje koji su je branili.