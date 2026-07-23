JOŠ JEDAN VELIKI KORAK KA SNOVIMA: NAKON REAL MADRIDA, IMRAN HODŽIĆ DOBIO POZIV ZA PROBU U GNK DINAMO ZAGREB

Snovi se najljepše ostvaruju onda kada su praćeni iskrenom ljubavlju, velikim trudom i svakodnevnim radom. Upravo takvu priču ispisuje mladi fudbaler FK Unis Imran Hodžić, dječak koji od svoje četvrte godine s ponosom nosi dres kluba u kojem je napravio prve fudbalske korake.

Od prvog treninga do danas ostao je vjeran FK Unis, gdje marljivo trenira, usavršava svoje vještine i iz dana u dan pokazuje koliko se upornost i predanost isplate.

Njegov talenat nije prošao nezapaženo. Na kampu Real Madrida, održanom u junu ove godine u Sarajevu, Imran je svojim znanjem, zalaganjem i odnosom prema radu oduševio trenere slavnog španskog kluba, koji su mu uručili poziv za treninge i boravak u jednom od najvećih fudbalskih klubova na svijetu – Real Madridu.

Ipak, nakon zajedničkog porodičnog razgovora i pažljivog razmatranja svih okolnosti, uključujući organizaciju putovanja, vrijeme i finansijske obaveze, odlučeno je da se ovaj odlazak za sada odgodi.

No, nova prilika nije dugo čekala. U julu 2026. godine Imran je učestvovao na kampu GNK Dinamo Zagreb u Ilijašu, gdje je još jednom pokazao svoj kvalitet, fudbalsku inteligenciju i veliki potencijal. Uspješno je prošao selekciju za dječake rođene 2017. godine i zasluženo dobio poziv za šestodnevni boravak i probu u GNK Dinamo Zagreb.

Ovaj veliki uspjeh nije samo priznanje Imranovom talentu i radu, već i potvrda kvalitetnog rada trenera FK Unis, kluba koji s posebnom pažnjom odgaja mlade sportiste i pruža im priliku da sanjaju velike snove.

Bez obzira na to gdje će ga fudbalski put odvesti, ono što je najvažnije jeste da ostane ono što je oduvijek bio – skroman, vrijedan i nasmijan dječak koji na teren izlazi s ljubavlju prema fudbalu, poštuje svoje saigrače i protivnike i ponosno predstavlja svoj klub i svoju Vogošću. Upravo takvi mladi ljudi najveća su pobjeda svakog sportskog kolektiva i razlog za vjeru da budućnost bh. fudbala ima svijetlu perspektivu.