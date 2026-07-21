JULI MJESEC INTEZIVNIH RADOVA U PČELINJAKU

Među pčelarima je poznato da pčelarska godina počinje u augustu. Razlog tome je što se tada počinje sa pripremama zajednice za zimu. Juni i juli su mjeseci kada pčelari završavaju jednu pčelarsku godinu I počinju sa pripremama za narednu. To podrazumijeva mnogo posla, koji zahtijeva svakodnevno prisustvo u pčelinjaku.

Dakle, sada se dešavaju ključni poslovi u pčelinjaku vrcanje meda , zamjena matica, suzbijanje varoe i redovno snabdijevanje pčela vodom. Zbog visokih temperatura,važno je osigurati dobru ventilaciju košnica i zaštititi ih od direktnog sunca kako bi se spriječilo topljenje saća. Mi smo posjetili ogledni pčelinjak Edina Pašića, koji je smješten na Krču, okružen šumom, pašnjacima bogatim raznolikim biljem, odmaknutim od saobraćajnice, tako da se može reći u okruženju netaknute prirode, mjestu prepunom mirisa i boja, taman onako kako to I treba ovim vrijednim sićušnim bićima. Porodično pčelarstvo Pašić ima dugu tradiciju uspješne proizvodnje meda i drugih pčelinjih produkata, tako da je ovo bila prilika da porazgovaramo o brojnim pčelarskim temama.

“ Juli jeste mjesec kada se inteziviraju radovi u pčelinjacima, završene su bagremove I livadke paše, vrca med. Pčelari koji su poput nas na točkovima stacioniraju svoje pčelinjake I pripremaju se za novu pčelarsku godinu. Sada je važno pregledati pčelinje zajednice kako bi se na vrijeme uočili potencijalni problemi i poduzele odgovarajuće mjere. Pčelari stalno vode borbu protiv Varoe i Američke gnjiloće,to su bolesti kojima su pčele izložene i vrlo je važno pravovremeno djelovati. Obilasm košnica utvrđuje se u kakvum je stanju društvo, ima li potrebe za proširenjem prostora, šta je sa maticom itd..” – kazao je između ostalog Edin Pašić, te dodao kako je ova godina bila dobra za pčelarstvo, prinosi su zadovoljavajući, a cijene meda ostaju na prošlogodišnjem nivou.