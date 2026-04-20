“KAKO RAZUMJETI MENE”: SNAŽNA PORUKA IZ VOGOŠĆE O PRIHVATANJU RAZLIČITOSTI

U kino sali Upravne zgrade JU Kulturno-sportskog centra Vogošća “Jasmin Isanović Žuti” održana je monodrama “Kako razumjeti mene sa autizmom” u organizaciji Omladinskog udruženja Tempo iz Vogošće u saradnji s Osnovnom školom “Zahid Baručija”, a uz podršku Općine Vogošća.

Glumac i defektolog Jasmin Salkić kroz izuzetno emotivan ali istovremeno i inspirativan nastup “proveo” je sve prisutne kroz sve izazove s kojima se svakodnevno susreću djeca iz autističnog spektra ali i njegovi roditelji, učitelji, nastavnici i njihovi asistenti u obrazovnim ustanovama.

Kroz ovu monodramu Salkić je nastojao skrenuti pažnju svima u ispunjenoj kino sali Upravne zgrade JU KSC Vogošća “Jasmin Isanović Žuti” na potrebu za razumijevanjem autističnih osoba, kao i na važnost podrške cjelokupnog društva.

Suzne oči kod publike i gromoglasan aplauz učenika i nastavnika OŠ “Zahid Baručija” možda su najbolji dokaz da je poruka koju je glumac i defektolog Jasmin Salkić nastojao prenijeti “pogodila metu” na pravi način.

Izuzetno emotivnoj monodrami prisustvovao je i načelnik Općine Vogošća Migdad Hasanović, kao i njegova pomoćnica za privredu, integrisani lokalni razvoj i društvene djelatnosti Jasmina Fazlić.