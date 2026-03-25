KAKO UBRZATI RAST: SARAJEVO CENTAR POSLOVNE RAZMJENE IDEJA

U Sarajevu je 25. marta 2026. godine održana konferencija „Kako ubrzati rast?“ u okviru regionalnog projekta „Adria 1000 Fastest Growing Companies“, u organizaciji Poslovnih novina. Događaj je okupio više od 300 direktora, vlasnika kompanija, menadžera i stručnjaka iz cijele regije, s ciljem razmjene znanja, iskustava i konkretnih poslovnih modela za ubrzanje rasta i jačanje konkurentnosti.

Konferencija je imala i međunarodni karakter, uz prisustvo poslovnih delegacija iz regiona, čime je dodatno naglašena važnost povezivanja i regionalne saradnje u savremenom poslovanju.

Prema podacima projekta, u Bosni i Hercegovini je identificirano 4.864 brzorastućih kompanija, što predstavlja oko 12% ukupnog broja firmi. Ove kompanije ostvarile su gotovo 5,6 milijardi KM prihoda, čime potvrđuju svoju ključnu ulogu u razvoju domaće ekonomije.

Posebno se izdvaja Kanton Sarajevo sa 977 brzorastućih kompanija, odnosno 20,1% ukupnog broja, čime potvrđuje poziciju najrazvijenijeg poslovnog ekosistema u zemlji, s visokom koncentracijom znanja, kapitala i inovacija.

Tokom konferencije istaknuto je da se ubrzan i održiv rast kompanija danas zasniva na nekoliko ključnih faktora: kvalitetnom poslovnom umrežavanju, inovacijama, digitalizaciji i pametnom korištenju podataka i AI tehnologija. Poseban naglasak stavljen je i na značaj liderstva, strateškog promišljanja i sposobnosti prilagođavanja brzim tržišnim promjenama.

Zaključeno je da su brzorastuće kompanije najvitalniji dio ekonomije i ključni pokretač razvoja, te da zaslužuju snažniju podršku institucija i investicijske zajednice. Također je naglašeno da Bosna i Hercegovina ima značajan potencijal za razvoj konkurentnih kompanija na regionalnom i međunarodnom tržištu, ali da je za dalji napredak neophodno raditi na stabilnijem poslovnom okruženju, većem stepenu povezivanja i dostupnosti znanja.

Konferencija je još jednom potvrdila da domaća i regionalna poslovna scena raspolažu znanjem, energijom i ljudima koji mogu graditi snažne i održive poslovne priče, uz jasnu poruku da je za rast potrebno kombinovati znanje, hrabrost i povezivanje.