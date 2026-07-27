KCUZ NASTAVLJA ULAGATI U OPĆINSKE STRUKTURE ZAŠTITE

U Kantonalnoj upravi Civilne zaštite Kantona Sarajevo (KUCZ) danas su potpisani ugovori o dodjeli finansijskih sredstava općinama s područja KS za opremanje općinskih struktura zaštite i spašavanja. Za ove namjene, na osnovu odluka štaba CZ KS i važećih kriterija o dodjeli pomoći, KCUZ je ove godine izdvojila rekordnih 3.104.045,00 km. Ugovore su s direktorom KCUZ-a Dženanom Brkanićem potpisali načelnici i ovlašteni predstavnici osam općina: Vogošća, Stari Grad, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža, Hadžići, Ilijaš i Trnovo. Sredstva su namijenjena za nabavku neophodne opreme, specijalizovanih vozila i radnih mašina za općinske operativne centre i službe zaštite i spašavanja, kao snage prvog odgovora na terenu. Ovo je najveće pojedinačno izdvajanje do sada u odnosu na ranije godine kada su ova namjenska sredstva iznosili između 1,5 i 2 miliona KM, te je poslao jasnu poruku o spremnosti sistema, Kantonalna uprava Civilne zaštite Kantona Sarajevo poručuje da će i u narednom periodu nastaviti s direktnim ulaganjima u općinske strukture, jer je jačanje lokalnih kapaciteta najefikasniji način zaštite života i imovine svih građana.