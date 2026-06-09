KIDS FESTIVAL ODUŠEVIO NAJMLAĐE U VOGOŠĆI

U Vogošći je održan Kids Festival koji je i ove godine pretvorio prostor u pravu zonu igre, smijeha i dječije radosti. Festival je okupio veliki broj djece, roditelja i posjetilaca, a cijeli dan protekao je u veseloj i opuštenoj atmosferi, uz bogat program koji je bio potpuno prilagođen najmlađima.

Od ranih sati, festival je bio ispunjen dječijim smijehom, muzikom i igrom. Mališani su uživali u raznim zabavnim aktivnostima, druženju, animacijama, igrama i kreativnim sadržajima, a svaki kutak bio je ispunjen pozitivnom energijom i dobrim raspoloženjem. Posebnu pažnju privukli su nastupi i animacije koje su djecu stalno držale u pokretu i dobroj zabavi.

Veliko oduševljenje izazvao je nastup zabavljača Mirsada Abdagića Kiketa, koji je poznat kao Kike Budalike. Svojim humorom, šalama i interakcijom s djecom, napravio je atmosferu punu smijeha i veselja, a mališani su ga pratili s velikim oduševljenjem, pjevajući, plešući i učestvujući u programu.

Prisutnima se obratio i načelnik, koji je istakao koliko je važno ulagati u sadržaje za djecu i porodice. Naglasio je da ovakvi događaji doprinose zajedništvu, sreći najmlađih i stvaranju lijepih uspomena koje ostaju dugo u pamćenju.

Festival je cijelim tokom bio prava dječija bajka, ispunjena smijehom, muzikom, druženjem i radošću, a Vogošća je još jednom pokazala da zna kako organizovati događaj koji okuplja porodice i donosi osmijeh na lica najmlađih.