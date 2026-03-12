KINO SALA JU KSC VOGOŠĆA BOGATIJA ZA NOVU MODERNU OPREMU

Radovi na instalaciji nove opreme u kino sali Upravne zgrade JU Kulturno‐sportski centar Vogošća “Jasmin Isanović Žuti” uspješno su okončani, čime je kino sala dobila savremenu tehnološku opremu za prikazivanje filmskih i drugih audiovizuelnih sadržaja.

Ukupna vrijednost opreme iznosi 222.438,06 KM, od čega je 150.000 KM finansirano putem projektnog odobrenja Federalnog ministarstva kulture i sporta, dok je ostatak od 72.438,06 KM osiguran iz Budžeta Općine Vogošća.

Nova oprema uključuje savremeni kino projektor i profesionalni audio sistem, što je veliki iskorak u odnosu na prethodnu infrastrukturu. Ovi elementi omogućavaju ne samo kvalitetnije filmove, već i kvalitetnije kulturne programe, premijere, prezentacije i druge javne manifestacije u okviru lokalne zajednice.

Instalacija i testiranje nove opreme obavljeni su prije održavanja Svečane sjednice Općinskog vijeća Vogošća povodom obilježavanja 30. godišnjice reintegracije dijela općine Vogošća, gdje je oprema prvi put zvanično korištena za prikazivanje popratnih sadržaja događaja.

Ova investicija predstavlja važan napor da se kino sala pretvori u funkcionalni prostor za održavanje kulturnih programa tokom cijele godine, ali i mogućnost aktiviranja kino sale za redovne filmske projekcije, kako edukativne tako i dokumentarne filmove, što bi značajno unaprijedilo kulturni život stanovnika Vogošće.

Ovaj projekat predstavlja značajan korak ka revitalizaciji i potencijalnoj svakodnevnoj upotrebi kino sale u Vogošći.