KLIZALIŠTE U VOGOŠĆI DONOSI RADOST I IGRU TOKOM ZIMSKOG RASPUSTA

U sklopu projekta „Zimska priča”, Trg branilaca Vogošće pretvoren je u pravo malo zimsko carstvo. Klizalište je postalo omiljeno mjesto okupljanja mališana koji svaki dan koriste priliku da slobodno vrijeme provedu na ledu, u igri i druženju sa vršnjacima. Uz osmijehe i dječiju graju, raspust dobija posebnu čar.

Razgovarajući s mališanima, saznali smo da mnogima ovo nije samo zabava, već i prilika da nauče nove vještine i savladaju prve korake na klizaljkama. Neki od njih već se osjećaju kao pravi mali klizači, dok drugi uz pomoć prijatelja i roditelja hrabro savladavaju led.

Klizalište ne donosi samo radost djeci, već i toplu, prazničnu atmosferu cijeloj zajednici. Projekat „Zimska priča” još jednom je pokazao koliko su ovakvi sadržaji važni za kvalitetno provođenje slobodnog vremena, posebno tokom zimskog raspusta.