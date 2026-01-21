KLUB MALOG NOGOMETA VOGOŠĆA USPJEŠNO ORGANIZOVAO TURNIR ZA NAJMLAĐE FUDBALERE

U protekla dva dana uspješno je održan fudbalski turnir za dječake godišta 2011/12. Tokom 19. i 20. januara mališani su pokazali borbenost, sportski duh i veliko zalaganje na terenu. Turnir je okupio brojne ekipe i donio mnogo uzbuđenja, golova i lijepih sportskih priča. Organizator ovog turnira bio je Klub malog nogometa Vogošća. Zahvaljujući dobroj organizaciji i posvećenosti kluba, turnir je protekao u fer i sportskom duhu, na zadovoljstvo svih učesnika.

Mladi fudbaleri iz više klubova bili su raspoređeni u tri grupe, gdje su tokom dva dana odigrali niz zanimljivih i neizvjesnih utakmica. Na terenu se mogla vidjeti velika želja za igrom, timski duh i talent koji obećava lijepu sportsku budućnost.

Posebno raduje činjenica da je turnir, osim rezultata, stavio akcenat na druženje, razvoj sportskih navika i pozitivnih vrijednosti kod najmlađih. Podrška trenera, roditelja i publike dodatno je motivisala dječake da pruže svoj maksimum. Organizacija turnira ocijenjena je kao vrlo uspješna, a učesnici su iz Vogošće ponijeli lijepa iskustva i uspomene koje će dugo pamtiti.