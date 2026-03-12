KOJE SU BLAGODATI ZADNJE TREĆINE MJESECA RAMAZANA?

Ušli smo u zadnju trećinu ramazana, trećinu u kojoj je Božiji Poslanik bitno mijenjao svoj odnos prema ramazanu. Zadnjih deset dana ramazana Poslanik bi potpuno zanemario dun­jalučke obaveze i posvetio bi se danonoćno ibadetu. U ovoj, zadnjoj trećini su doista velika dobra, brojne nagrade, poznate blagodati i posebnosti. O značaju zadnje trećine ramazana smo razgovarali sa Ahmedom ef.Serdarevićem imamom džemata na Orahovom Brijegu. Ef. Serdarević je pozvao vjernike da iskoriste ove dane ramazana i da pojačaju svoj ibadet .

Jedna od tih posebnosti jeste i ta da se Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, u zadnjoj trećini ramazana više posvećivao činjenju ibadeta nego u prethodnim danima i noćima. U Muslimovom Sahihu bilježi se od Aiše, radijallahu anha, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, više ibadetio u zadnjoj trećini nego u preostalim danima i noćima, dok se u dva Sahiha od Aiše, radijallahu anha, bilježi da je rekla: “Kada bi nastupila zadnja trećina ramazana, Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, pritegnuo bi svoju odjeću i noći bi oživljavao ibadetom zbog kojeg bi budio i svoju porodicu.” U Musnedu imama Ahmeda bilježi se od Aiše, radijallahu anha, da je rekla: “Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, u prethodnih dvadeset noći klanjao bi i spavao, a kada bi nastupila zadnja trećina, pritegnuo bi svoju odjeću i noći provodio u namazu.”

Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, u zadnjoj trećini ramazana udaljavao bi se od svojih supruga i posvećivao namazu i zikru, provodio bi noći u namazu, učenju Kur'ana, zikru jezikom, srcem i udovima, zbog vrijednosti ovih noći kao i zbog traganja za Noći Kadr u kojoj će vjerniku, ukoliko je provede u vjerovanju i nadi u Allahovu nagradu, biti oprošteni raniji grijesi.

U ovim je noćima Poslanik as. budio svoju porodicu radi namaza i zikira želeći tako da i oni budu od onih koji su se okoristili blagodatima ovih blagoslovljenih noći. Ovo su dakle, dani koji su prilika za kompletan ummet, prilika brate i sestro za cijelo tvoje stado za koje si odgovoran ili odgovorna kod Allaha Uzvišenog, da se približe milosti svoga Stvoritelja. Neka nam ne bude teško, makar jednu noć u ovoj posljednjoj trećini Ramazana, da probudimo cijelu porodicu, da klanjamo bar po dva rekata, jer dragi roditelji, sjetimo se samo koliko puta si ušao u sobu svoga djeteta u ko zna koliko sati, a ono je budno i kaže samo još malo, radi koga i čega. Radi zabave i razonode. O roditelji, učinite za svoju djecu nešto lijepo, korisno, budite ih u zadnjoj trećini posebno u neparnim noćima.

Od posebnosti ovih zadnjih deset dana Ramazana govori nam i činjenica da je Poslanik ove dane provodio u itikafu. Cilj itikafa je odvajanje od ljudi i posvećivanje pokornosti Allahu u nadi da ćemo dostići Njegovo zadovoljstvo. Poslanik a.s. je zadnji svoj Ramazan u itikafu boravio dvadeset dana.

Od posebnosti ove zadnje trećine mjeseca Ramazana je i ta da se u njoj nalazi noć Kadr. Noć koja je vrednija od hiljadu mjeseci u kojima nema te noći. Od Ebu Seida el- Hudrija se prenosi da je Poslanik a.s. rekao: „Ja sam boravio u itikafu prvu trećinu tražeći ovu noć, zatim sam boravio drugu trećinu, zatim mi je rečeno: Ona se nalazi u zadnjoj trećini, pa ko od vas želi da boravi u itikafu, neka boravi u zadnjoj trećini.“