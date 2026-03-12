KOJE SU BLAGODATI ZADNJE TREĆINE MJESECA RAMAZANA?

Advija Tirić

Ušli  smo u zadnju  trećinu ramazana, trećinu u kojoj je Božiji Poslanik bitno mijenjao svoj odnos prema ramazanu. Zadnjih deset dana ramazana Poslanik bi potpuno zanemario dun­jalučke obaveze i posvetio bi se danonoćno ibadetu.  U  ovoj, zadnjoj  trećini  su  doista  velika  dobra, brojne  nagrade, poznate  blagodati  i  posebnosti. O značaju zadnje trećine ramazana smo razgovarali sa Ahmedom ef.Serdarevićem imamom džemata na Orahovom Brijegu. Ef. Serdarević je pozvao vjernike da iskoriste ove dane ramazana i da pojačaju svoj ibadet .

Jedna od tih posebnosti jeste i ta da se Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, u zadnjoj trećini ramazana više posvećivao činjenju ibadeta nego u prethodnim danima i noćima. U Muslimovom Sahihu bilježi se od Aiše, radijallahu anha, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, više ibadetio u zadnjoj trećini nego u preostalim danima i noćima, dok se u dva Sahiha od Aiše, radijallahu anha, bilježi da je rekla: “Kada bi nastupila zadnja trećina ramazana, Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, pritegnuo bi svoju odjeću i noći bi oživljavao ibadetom zbog kojeg bi budio i svoju porodicu.” U Musnedu imama Ahmeda bilježi se od Aiše, radijallahu anha, da je rekla: “Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, u prethodnih dvadeset noći klanjao bi i spavao, a kada bi nastupila zadnja trećina, pritegnuo bi svoju odjeću i noći provodio u namazu.”

Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, u zadnjoj trećini ramazana udaljavao bi se od svojih supruga i posvećivao namazu i zikru, provodio bi noći u namazu, učenju Kur'ana, zikru jezikom, srcem i udovima, zbog vrijednosti ovih noći kao i zbog traganja za Noći Kadr u kojoj će vjerniku, ukoliko je provede u vjerovanju i nadi u Allahovu nagradu, biti oprošteni raniji grijesi.

U  ovim  je  noćima  Poslanik  as. budio  svoju  porodicu  radi  namaza  i  zikira  želeći  tako  da  i  oni  budu  od  onih  koji  su  se  okoristili  blagodatima  ovih  blagoslovljenih  noći. Ovo  su  dakle, dani  koji  su  prilika  za  kompletan  ummet, prilika  brate  i  sestro  za  cijelo  tvoje  stado  za  koje  si  odgovoran ili odgovorna  kod  Allaha  Uzvišenog, da  se  približe  milosti  svoga  Stvoritelja. Neka  nam  ne  bude  teško, makar  jednu  noć  u  ovoj  posljednjoj  trećini  Ramazana, da  probudimo  cijelu  porodicu, da  klanjamo  bar  po  dva  rekata, jer  dragi   roditelji, sjetimo  se  samo  koliko  puta  si  ušao  u  sobu  svoga  djeteta  u  ko  zna  koliko  sati, a  ono  je  budno  i  kaže  samo  još  malo, radi  koga  i  čega. Radi zabave  i  razonode. O  roditelji, učinite  za  svoju  djecu  nešto  lijepo, korisno, budite  ih  u  zadnjoj  trećini  posebno  u  neparnim  noćima.

Od  posebnosti  ovih  zadnjih  deset  dana  Ramazana  govori  nam  i  činjenica  da  je  Poslanik  ove  dane  provodio  u  itikafu. Cilj  itikafa  je  odvajanje  od ljudi  i  posvećivanje pokornosti  Allahu  u  nadi  da  ćemo  dostići  Njegovo  zadovoljstvo. Poslanik  a.s.  je  zadnji  svoj  Ramazan  u  itikafu  boravio  dvadeset  dana.

Od  posebnosti  ove  zadnje  trećine  mjeseca  Ramazana  je  i  ta  da  se  u  njoj  nalazi  noć  Kadr.  Noć  koja  je  vrednija  od  hiljadu  mjeseci  u  kojima  nema  te  noći. Od  Ebu  Seida  el- Hudrija  se  prenosi  da  je Poslanik  a.s.  rekao: „Ja  sam  boravio  u  itikafu  prvu  trećinu  tražeći  ovu  noć, zatim  sam  boravio  drugu  trećinu, zatim  mi  je  rečeno: Ona  se  nalazi  u  zadnjoj  trećini, pa  ko   od  vas  želi  da  boravi  u  itikafu, neka  boravi  u  zadnjoj  trećini.“

