KORISNICI CENTRA ZA ZDRAVO STARENJE DRUŽILI SE U VOGOŠĆANSKOJ KUGLANI

JU KSC Vogošća i Centar za zdravo starenje, realizuju zajednički projekat sportsko- zabavnih aktivnosti za osobe treće životne dobi. Svake sedmice u dnevnom terminu u dvorani “Amel Bečković” druže se u vogošćanskoj kuglani.

Tako je bilo i danas na terminu za kuglanje uz dobro raspoloženje i jednosatnu zabavu korisnika centra kojima je kako kažu ovo jedna od najboljih sportskih aktivnosti.

Članovi centra druže se i uz pikado, stoni tenis i druge sportove.

Prema riječima koordinatorice Fikrete Nazifović ovo je način da se članovi druže izvan prostorija centra u kojem se radnim danima organizuju različiti sadržaji.

Predstavnici Općine, pomoćnica načelnika Jasmina Fazlić i Emir Dragolj su dali doprinos i učestvovali u današnjem takmičenjuI i druženju sa korisnicima.