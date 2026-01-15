KOŠARKAŠI VOGOŠĆE U NOVU SEZONU SA NOVOM AMBICIJOM

Za košarku možemo kazati da spada među najpopularnije kolektivne sportove. U Vogošći je košarkaški sport prisutan još od davne 1972. godine, osnivanjem kluba koji je iznjedrio brojne generacije vogošćanskih košarakaša. Za duže od pola stpljeća košarke u Vogošći, KK Vogošća je postao respektabilan tim koji je proteku godinu završio na petom mjestu tabele A1 lige košarkaškog saveza BiH.

Sa ovakvim prvim dijelom takmičarske sezone u klubu su zadovoljni, ali je uz početk nove sezone i utakmica koje slijedi podignuta ljestvica više, želje su da plasman bude barem u top četiri ekipe. S druge strane, osim visokog plasmana u A1 košarkaškoj ligi, želje i ambicije kluba za plasmanom u viši rang takmičenja takođe postoje.

Omladinski pogoni takođe rade punom parom, škole košarke otvorene su tokom cijele godine i sva djeca koja žele osjetiti čaroliju košarkaške igre, dobro su došla. Trenažni proces KK Vogošća odvija se u Sportskoj dvorani „Amel Bećković“ u Vogošći, na istom mjestu gdje se odigravaju i utakmice u kojima je domaćin naš klub.