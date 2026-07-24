KRPELJI PREDSTAVLJAJU OZBILJNU PRIJETNJU ZDRAVLJU KUĆNIH LJUBIMACA

Boravak u parkovima, šumama i travnatim površinama omiljena je aktivnost pasa i njihovih vlasnika, ali upravo na takvim mjestima vreba jedna od najčešćih opasnosti tokom proljeća i ljeta – krpelji. Ovi sitni paraziti hrane se krvlju životinja i mogu prenijeti različite zarazne bolesti koje ozbiljno ugrožavaju njihovo zdravlje.

Veterinari upozoravaju da je prevencija najbolja zaštita. Nakon svake šetnje preporučuje se detaljan pregled krzna, posebno oko ušiju, vrata, pazuha, između prstiju i oko repa, gdje se krpelji najčešće zadržavaju.

Na tržištu postoje različiti preparati za zaštitu, poput ampula, ogrlica i tableta, koje je potrebno koristiti prema preporuci veterinara i redovno obnavljati njihovo djelovanje.

Ako se krpelj ipak pronađe na životinji, važno je pravilno ga ukloniti, bez naglog čupanja ili korištenja neprovjerenih metoda. Nakon uklanjanja potrebno je pratiti ponašanje ljubimca, a u slučaju simptoma poput povišene temperature, gubitka apetita, malaksalosti ili promjene boje mokraće, odmah potražiti veterinarsku pomoć.