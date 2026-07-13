LAMIJA ĐOZO: KORACI KOJI ČUVAJU USPOMENU NA ŽRTVE SREBRENICE

Neki koraci ne vode samo do cilja, već kroz historiju, sjećanje i odgovornost. Među ovogodišnjim učesnicima Marša mira bila je i Lamija Đozo, koja je odlučila pješačiti stazom kojom su prije 31 godinu hiljade Srebreničana tražile put do slobode.

Za Lamiju je ovo iskustvo bilo mnogo više od običnog pješačenja. Svaki pređeni kilometar nosio je snažne emocije, podsjećajući na patnju, stradanje i hrabrost onih koji su u julu 1995. godine prolazili istim putem. Kroz Marš mira odala je počast žrtvama genocida u Srebrenici i pokazala da kultura sjećanja živi kroz mlade generacije.

Učešćem u Maršu mira Lamija je poslala snažnu poruku da se istina ne smije zaboraviti, a da je čuvanje uspomene na nevino stradale zajednička odgovornost svih nas. Njeno prisustvo na ovom putu predstavlja primjer kako mladi mogu njegovati vrijednosti mira, humanosti i poštovanja prema prošlosti, gradeći društvo u kojem će se ovakvi zločini pamtiti kako se nikada i nigdje ne bi ponovili.