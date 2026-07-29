LOVAČKO DRUŠTVO “LANE” BROJI VIŠE OD 300 ČLANOVA

Na području kojim gazduje LD “Lane” u toku je lovna sezona koja će završiti krajem avgusta. Lov se obavlja isključivo vikendom pa su iz ovog društva upozorili građane da budu oprezni. Vogošćanski lovci imaju svoje redovne aktivnosti na zaštiti divljači. Redovno se okupljaju, proširuju članstvo i svoje znanje prenose na mlađe članove.

Lovačko društvo „Lane“ trenutno broji nešto više od 300 članova koji svoje slobodno vrijeme provode u prirodi i prije svega vode računa o zaštiti divljači od štetočina. Posebno su zadovoljni zbog velikog broja mladih zainteresovanih za članstvo.