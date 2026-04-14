MALI GLUMCI ODUŠEVILI PUBLIKU U VOGOŠĆI SA PREDSTAVOM “IVICA I MARICA”

U punoj Kino sali JU KSC Vogošća sinoć je odigrana dječija predstava “Ivica i Marica”, koja je mališanima donijela mnogo radosti i osmijeha. Kroz zanimljivu scenografiju, živopisne kostime i uvjerljivu glumu, publika je s velikim interesovanjem pratila avanture poznatih likova iz ove klasične bajke.

Predstava je osim zabavnog sadržaja, prenijela i važne poruke o hrabrosti, snalažljivosti i snazi porodične ljubavi. Najmlađi glumci su nagrađeni velikim aplauzom, a pozitivna atmosfera ispunila je cijelu salu.

Mali glumci su nam prilikom susreta kazali kako su se marljivo pripremali za predstavu, te odakle potiče njihova ljubav prema glumi.

Glumac i mentor Aldin Tucić najavio je da publiku uskoro očekuje još novih i zanimljivih predstava koje će donijeti mnogo smijeha i kvalitetnog pozorišnog sadržaja.

Ovakvi kulturni sadržaji još jednom su pokazali koliko su značajni za razvoj dječije mašte i ljubavi prema umjetnosti.