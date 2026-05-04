MALIŠANI U POSJETI VATROGASCIMA POVODOM SVJETSKOG DANA VATROGASACA

Danas je Svjetski dan vatrogasaca .Tim povodom mališani Edukativno kreativnog centra Teta Pričalica posjetili su VD Vogošća gdje su im vatrogasci pripremili edukativni sadržaj vezan za upoznavanje s vatrogastvom. „Biti vatrogasac je u isto vrijeme opasan, ali i nadasve human i požrtvovan posao. Osnovni je cilj današnje posjete I prezentacije, upoznati mlade sa osnovama vatrogastva“, ističe komandir VD Vogošća Ernis Zuko.

Djeca su s velikim zanimanjem razgledala vatrogasna vozila, upoznala opremu koju vatrogasci koriste, a posebno iznenađenje bio je potražni pas Đurđa . Naravno, ovaj put nije bilo prave opasnosti ni vatre, sve je proteklo u sigurnom i veselom ozračju, uz stalnu podršku i pomoć učiteljica koje su strpljivo pratile dječju znatiželju.

„Ovo je bila prava radost za djecu. Bila je to zapravo edukativna vježba koja je uvijek puno bolja od teorije. Djeca su smijehom i veseljem pokazali koliko im je dan bio sadržajno lijep“, kazala je učiteljica Ajla.

Susret djece i vatrogasaca završio je uz puno smijeha, pljeska i mahanja. Bio je to dan koji će, sigurno, dugo pamtiti.