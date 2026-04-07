MATURANTI ISPISALI USPOMENE OBJEKTIVOM

Maturanti osnovnih škola sa područja općine Vogošća ovih dana će zabilježiti posebne trenutke kroz svečano fotografisanje kod fotografa. Uz osmijehe i vedru atmosferu, obilježit će kraj jednog važnog poglavlja svog školovanja. Ove fotografije ostat će trajna uspomena na bezbrižne školske dane.

U lijepim i pažljivo odabranim kombinacijama, maturanti su s ponosom pozirali pred objektivom, pokazujući zajedništvo i radost zbog svega što su zajedno prošli.

Fotografkinja Zumra Livadić govorila je o važnosti fotografisanja maturanata i stvaranju uspomena koje traju cijeli život.

Ovaj poseban trenutak bio je ispunjen smijehom, druženjem i ponekom emocijom, jer iza njih ostaju godine školovanja, prijateljstva i nezaboravnih uspomena. Fotografije koje su nastale bit će trajni podsjetnik na jedno važno životno razdoblje.

Pred njima su novi izazovi i srednjoškolski dani, ali će uspomene iz osnovne škole, kao i prijateljstva koja su izgradili, ostati zauvijek dio njihovog odrastanja.