MEĐUGENERACIJSKIM SUSRETOM I SADNJOM BILJAKA U VOGOŠĆI OBILJEŽEN DAN PLANETE ZEMLJE

Povodom obilježavanja Dana planete Zemlje u Vogošći je organizovan međugeneracijski susret koji je okupio najmlađe i najstarije članove ove lokalne zajednice s ciljem jačanja svijesti o važnosti očuvanja prirode. U akciji su učestvovali polaznici vogošćanskih vrtića Ljiljan, Trešnjica, Amel i Nur i Wogolino, teučenici Srednjoškolskog centra Vogošća, kao i članovi Centra za zdravo starenje Vogošća.

Zajedničkim snagama, ispred Centra za zdravo starenje i u dvorištu Srednjoškolskog centra Vogošća, sadnjom cvijeća i ukrasnog grmlja dodatno su uređene javne površine, a cijeloj akciji podršku je dao i Općinski načelnik Migdad Hasanović, kao i Služba za privredu, integrisani lokalni razvoj i društvene djelatnosti.

– Iako ovom prilikom nisu zasađene velike površine, poput hektara šume, poseban značaj oveaktivnosti ogleda se u edukativnoj komponenti i primjeru koji je poslan mlađim generacijama -kazao je načelnik Hasanović.

Istaknuto je da i najmanji koraci učinjeni danas mogu imati dugoročan pozitivan utjecaj na sutra,odnosno na očuvanje planete.Obilježavanje Dana planete Zemlje još jednom je podsjetilo da odgovoran odnos prema prirodipočinje od svakog pojedinca, ali i da zajedničke inicijative imaju snagu da pokrenu pozitivne promjene u društvu.