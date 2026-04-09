MEĐUNARODNA RAZMJENA SREDNJOŠKOLSKOG CENTRA VOGOŠĆA I EKONOMSKO-TRGOVAČKE ŠKOLE “KNJAZ MILOŠ” GORNJI MILANOVAC

Drugu godinu zaredom, Srednjoškolski centar Vogošća učestvuje u programu međunarodnih učeničkih razmjena, pod nazivom „Superschools”.

U periodu od 30. marta do 4. aprila 2026. godine, grupa od petnaest učenika i dvije profesorice Ekonomsko-trgovačke škole “Knjaz Miloš” Gornji Milanovac, boravila je šest dana u gostima partnerske škole u Vogošći.

Tema zajedničkog projekta je „Znanje, vještine i prijateljstvo za budućnost bez granica”.

Ovaj program razmjene zajednički sprovode Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) i Regionalna kancelarija za saradnju mladih (RYCO). Cilj programa je uspostavljanje interkulturalnog dijaloga i jačanje saradnje između srednjih škola Zapadnog Balkana.

Prvog dana razmjene, domaćini su grupi požejleli dobrodošlicu u prostorijama škole, uz prateći obilazak. Održana je i RYCO radionica na temu identiteta. Nakon toga, popodne je proteklo u znaku tradicije posjetom KUD-u „Vogošća”, uz upoznavanje sa tradicionalnom nošnjom i tradicionalnim plesovima naroda Bosne i Hercegovine, koje je učesnicima razmjene predstavio Vedad Smajlović zajedno sa članovima folklornog društva.

Drugog dana, učenici su obišli značajne kulturno-historijske lokacije Sarajeva, uključujući Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, Historijski muzej Bosne i Hercegovine, vjerske objekte i nezaobilaznu Baščaršiju. Organizovana je i aktivnost „Mapa sa blagom”, koja je podstakla dobru saradnju i kreativnost.

Trećeg dana, posjećena je kompanija Volkswagen (Pretis), gde su se učenici upoznali sa procesima proizvodnje. Nakon posjete kompaniji, učenici su se družili na ručku u ćevabdžinici “Desetka” u Vogošći. Popodne je obilježila S4D aktivnost, „Abecedna štafeta”, usmjerena na timski rad i komunikaciju.

Četvrtog dana, učesnici razmjene su prisustvovali proslavi Dana škole, tokom koje je partnerskoj školi iz Gornjeg Milanovca dodijeljena plaketa za uspješnu saradnju, kao i panel-diskusiji koja je uslijedila. Nakon svečanog dijela programa, grupa je učestvovala u radionicama, čiji je cilj bio predstavljanje rada škole. U popodnevnim časovima, grupa je posjetila Trebević kao oproštajnu aktivnost.

Cjelokupan program razmjene protekao je u duhu iskrenog druženja, međusobnog poštovanja i saradnje, uz obilje zajedničkih aktivnosti koje su doprinijele boljem upoznavanju učesnika i različitih kultura. Putem radionica, posjeta i svakodnevnih susreta, učenici su imali priliku da razmjene iskustva, steknu nova znanja i razviju prijateljstva koja prevazilaze kulturne granice i jezičke razlike.