MERHAMET U 2025 GODINE PROVEO PLAN

Osnovni odbor Muslimanskog dobrotvornog društva „Merhamet“ Vogošća uspješno je obavio svoju plemenitu misiju i u protekloj 2025. godini, a realizovane su brojne aktivnosti usmjerene na pomoć najugroženijim članovima društva. Vođeni vrijednostima solidarnosti i humanosti, uposlenici „Merhameta“ neumorno su radili na pružanju podrške onima kojima je pomoć najpotrebnija.

Tokom 2025. godine redovnim korisnicima dijeljeni su prehrambeni i higijenski paketi, a uspješno je realizovana i akcija kupovine i podjele kurbana u BiH i islamskim zemljama.

Ove aktivnosti ne bi bile moguće bez velikodušne predanosti uposlenika „Merhameta”, te donatora koji i obezbjeđuju podjele. Protekla godina bila je još jedan dokaz snage zajedništva i humanosti, a „Merhamet“ je nada za mnoge ljude. Kroz svoj rad „Merhamet“ ne samo da pruža materijalnu pomoć, već i podstiče duh solidarnosti koji obogaćuje cijelo društvo. Podsjećamo da je u toku i dostava potrebne dokumentacije, bez koje korisnici neće moći ostvariti pravo na humanitarnu pomoć.