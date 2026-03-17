MNK VOGOŠĆA; NAKON USPJEŠNE 2025. SPREMNI ZA NOVE IZAZOVE U 2026.

Malonogometni klub Vogošća iza sebe ima izuzetno uspješnu 2025. godinu, obilježenu brojnim aktivnostima, takmičenjima i kontinuiranim radom sa svim selekcijama. Zahvaljujući predanom angažmanu trenerskog kadra i uprave, klub je ostvario značajan napredak kako u sportskom, tako i u organizacionom segmentu.

U novu 2026. godinu, klub ulazi spremno i ambiciozno, s jasnim ciljevima i planovima za daljni razvoj. Treneri, koji ujedno čine i okosnicu stručnog rada, zajedno sa direktorom kluba, ističu kako ih očekuje dinamičan period ispunjen treninzima, turnirima, i dodatnim projektima usmjerenim na unapređenje rada sa mladim igračima.

Poseban fokus će i dalje biti na radu s omladinskim kategorijama, povećanju broja članova, kao i jačanju timskog duha i sportskih vrijednosti. Iz kluba poručuju da su ponosni na dosadašnje rezultate, ali i da vjeruju kako najbolje tek dolazi.

Pred Malonogometnim klubom Vogošća je godina puna izazova, ali i prilika, a uz podršku članova, roditelja i lokalne zajednice, očekuju nastavak uspješne sportske priče.