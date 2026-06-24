MNK VOGOŠĆA: ODIGRAN TURNIR UZ DAN OPĆINE VOGOŠĆA
U organizaciji MNK „Vogošća“ i ove godine je u sklopu Manifestacije „Vogošćanski dani 2026“, a povodom 24. juna – Dana Općine Vogošća, odigran malonogometni turnir za dječake.
Dječaci su igrali na pomoćnom terenu sa umjetnom travom JU KSC Vogošća, a učestvovale su četiri ekipe. Riječ je o turniru pozivnog karaktera i osim takmičarskog dijela izuzetna je prilika da se djeca druže, upoznaju i razmjenjuju svoja prva sportska iskustava. Najuspješnijim ekipama organizator je obezbijedio pehare i medalje. Najbolji su bili domaćini KMN Vogošća.
1. KMN Vogošća
2.NK Pionir Jablanica
3.NK Ilijaš
4.NK Ozren
Najbolji igrač turnira Tarik Lagumdžić iz KMN Vogošća , dok je najbolji golman Davud Porobić.