MNK VOGOŠĆA: ODIGRAN TURNIR UZ DAN OPĆINE VOGOŠĆA

U organizaciji MNK „Vogošća“ i ove godine je u sklopu Manifestacije „Vogošćanski dani 2026“, a povodom 24. juna – Dana Općine Vogošća, odigran malonogometni turnir za dječake.

Dječaci su igrali na pomoćnom terenu sa umjetnom travom JU KSC Vogošća, a učestvovale su četiri ekipe. Riječ je o turniru pozivnog karaktera i osim takmičarskog dijela izuzetna je prilika da se djeca druže, upoznaju i razmjenjuju svoja prva sportska iskustava. Najuspješnijim ekipama organizator je obezbijedio pehare i medalje. Najbolji su bili domaćini KMN Vogošća.

1. KMN Vogošća

2.NK Pionir Jablanica

3.NK Ilijaš

4.NK Ozren

Najbolji igrač turnira Tarik Lagumdžić iz KMN Vogošća , dok je najbolji golman Davud Porobić.