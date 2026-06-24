MNK VOGOŠĆA: ODIGRAN TURNIR UZ DAN OPĆINE VOGOŠĆA

MNK VOGOŠĆA: ODIGRAN TURNIR UZ DAN OPĆINE VOGOŠĆA

Azra Mešanović

U organizaciji MNK „Vogošća“  i ove godine je u sklopu Manifestacije „Vogošćanski dani 2026“, a povodom 24. juna  – Dana Općine Vogošća,  odigran malonogometni turnir za dječake.

Dječaci su igrali na pomoćnom terenu  sa umjetnom travom JU KSC Vogošća, a učestvovale su četiri ekipe. Riječ je o turniru  pozivnog karaktera i osim takmičarskog dijela izuzetna je prilika da se djeca druže, upoznaju i razmjenjuju svoja prva sportska iskustava.  Najuspješnijim ekipama organizator je obezbijedio pehare i medalje. Najbolji su bili domaćini KMN Vogošća.

1. KMN Vogošća

2.NK Pionir Jablanica

3.NK Ilijaš

4.NK Ozren

Najbolji igrač turnira Tarik Lagumdžić iz KMN Vogošća , dok je najbolji golman Davud Porobić.

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