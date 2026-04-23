MUHAMED HURIĆ OSVOJIO DRUGO MJESTO NA DRŽAVNOM PRVENSTVU U JUDOU

Član judo kluba Champion, Muhamed Hurić, ostvario je izvanredan uspjeh osvojivši drugo mjesto na državnom prvenstvu u judou. Ovaj rezultat potvrda je njegovog predanog rada, discipline i sportskog duha, ali i kvalitetnog rada kluba iz kojeg dolazi.

Državno prvenstvo Bosne i Hercegovine u sportu judo održano 28.3.2026. u Bihaću, kategorija U14 do 66 kg.

Čestitamo Muhamedu na sjajnom uspjehu i želimo mu još mnogo pobjeda i odličnih rezultata u budućnosti!