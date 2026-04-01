NA 16. REDOVNOJ SJEDNICI OV VOGOŠĆA USVOJENE IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA OPĆINE VOGOŠĆA ZA 2026. GODINU

Općinsko vijeće Vogošća održalo je 16. Redovnu sjednicu u Velikoj sali Općine Vogošća.

Iako su prvobitno bile planirane kao posljednje dvije tačke Dnevnog reda, Informacija o radu JU “Kantonalni centar za socijalni rad” – Službe socijalne zaštite općine Vogošća za 2025. godinu i Informacija o radu JU “Dom zdravlja Kantona Sarajevo” – organizaciona jedinica Dom zdravlja Vogošća za 2025. godinu, vijećnicama i vijećnicima OV Vogošća predstavljene su već na samom startu sjednice.

Nakon vijećničkih pitanja i inicijativa, usvojena je Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene po 1m2 korisne površine u stambenoj izgradnji na području Općine Vogošća u 2025. godini i visini naknade za pogodnost – rente na području općine Vogošća za 2026. godinu.

Članovi OV Vogošća, pod predsjedavanjem Nihada Hadžića, usvojili su i Odluku o visini komunalnih taksi na području općine Vogošća.

Podršku je dobila i Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Regulacionog plana “Rosulje” kao i Odluka o provođenju Izmjena i dopuna Regulacionog plana “Rosulje”.

Važno je spomenuti da je na 16. sjednici Općinskog vijeća Općine Vogošća usvojen i Izvještaj o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima Budžeta Općine Vogošća i godišnji obračun za 2025. godinu, kao i Izmjene i dopune Budžeta Općine Vogošća za 2026. godinu, a učešće u raspravi po ovim tačkama uzeo je i načelnik Općine Vogošća Migdad Hasanović.

Na samom kraju sjednice usvojeni su i Izvještaj o radu i finansijski izvještaj JU “Kulturno-sportski centar” Vogošća za period 01. 01. – 31. 12. 2025. godine, te Izvještaj o radu i finansijski izvještaj JP RTV Vogošća d.o.o. za 2025. godinu.

Snimak sjednice možete pogledati u programu Televizije Vogošća u subotu, 4. aprila 2026. godine, u 14 sati, a snimak odgovora na vijećnička pitanja isti dan od 20 sati.