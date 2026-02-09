NA MOTKI ODRŽANE 8. ZIMSKE PLANINARSKE IGRE
Proteklog vikenda na lokalitetu poznatog vogošćanskog izletišta Motka uspješno su održane 8. Zimske planinarske igre. Organizator ovog, sada već tradicionalnog, događaja je Planinarsko društvo “Planinar”, a učestvovali su ljubitelji prirode iz cijele BiH. Snijega nije bilo što organizatora nije spriječilo da nađe alternativu i zanimljive igre u kojima su takmičari pokazali svoju spretnost i umijeće.
Đemo Kožljak, predsjednik PD „Planinar“ je bio više nego zadovoljan igrama. Osme, sada već tradicionalne, igre svečano je otvorio Općinski načelnik Migdad Hasanović .
Učestvovalo je 12 ekipa iz društava širom Federacije BiH. Prvoplasirana je ekipa PD Tajan – Lisac Zenica, drugo mjesto osvojilo je PD ‘Drenik’ iz Živinica, a treće mjesto PSD ‘Zlatni ljiljan’ iz Sarajeva.