NA PLANINARSKOM DOMU “MOTKA” OBOGAĆEN  KUTAK  ZA NAJMLAĐE

Planinarski dom Motka vogošćanima i svim planinarima i izletnicima nudi mjesto gdje za svega nekoliko minuta od centra grada mogu pobjeći od gradske gužve i od svakodnevnih obaveza. Ovim domom upravlja planinarsko društvo “Planinar” . Domaćinskim odnosom i vlastitim zalaganjem unapređuju postojeću infrastrukturu . Za najmlađe izletnike obogaćen je kutak za igru te za sve posjetioce i šetače napravljene su klupe i postavljene kante za smeće na putu prema Motki kod škole. Projekti su realizovani u saradnji sa Općinom Vogošća, NVO Step te Sarajvo šumama.