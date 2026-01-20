NA PLANINARSKOM DOMU “MOTKA” OBOGAĆEN  KUTAK  ZA NAJMLAĐE

NA PLANINARSKOM DOMU “MOTKA” OBOGAĆEN  KUTAK  ZA NAJMLAĐE

Azra Mešanović0

Planinarski dom Motka vogošćanima i svim planinarima i izletnicima  nudi mjesto gdje za svega nekoliko minuta od centra grada mogu pobjeći od  gradske gužve i od svakodnevnih obaveza.  Ovim domom upravlja planinarsko društvo “Planinar” . Domaćinskim odnosom i vlastitim zalaganjem unapređuju postojeću infrastrukturu . Za najmlađe izletnike obogaćen je kutak za igru te za sve posjetioce i šetače napravljene su klupe i postavljene  kante za smeće na putu prema Motki kod škole. Projekti su realizovani u saradnji sa Općinom Vogošća, NVO Step te Sarajvo šumama.

Ostale vijesti