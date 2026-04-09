NA PUNKTU KUHINJE CRVENOG KRIŽA JEDNODNEVNI OBROCI ZA 76 KORISNIKA

U Bosni i Hercegovini bilježi se sve veći broj javnih kuhinja koje svojim korisnicima svakodnevno osiguravaju obroke, pružajući na taj način neophodnu podršku socijalno ugroženim građanima širom zemlje. Crveni križ Općine Vogošća svakoga dana dostavlja jednodnevne obroke za 76 korisnika, vodeći računa da nijedan od njih ne ostane bez osnovnog obroka.

Zbog stalnog rasta cijena osnovnih životnih namirnica, mnogima je upravo javna kuhinja jedini oslonac. Sekretarka Crvenog križa Općine Vogošća, Ajša Abazovski, ističe da je broj korisnika u porastu, ali naglašava i da su obroci osigurani i za dane vikenda, čime se kontinuitet pomoći dodatno unapređuje.

Ipak, suočavaju se i s izazovima, posebno kada je riječ o osobama koje ne ispunjavaju propisane uslove zbog nedostatka potrebne dokumentacije. Ovaj segment zahtijeva redovne revizije, pa je važno da korisnici blagovremeno obnove dokumente kako bi zadržali pravo na pomoć.

Obroke koji se svakodnevno dopremaju u Vogošću obezbjeđuje Javna kuhinja CK Kantona Sarajevo, čime se osigurava stabilan i kontinuiran sistem podrške najugroženijima.