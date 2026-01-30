NAČELNIK HASANOVIĆ ODRŽAO SASTANAK S DIREKTORIMA VOGOŠĆANSKIH OSNOVNIH ŠKOLA

Povodom početka drugog polugodišta školske 2025/2026. godine, načelnik Općine Vogošća Migdad Hasanović i predstavnici nadležne službe održali su sastanak s direktorima osnovnih škola s područja naše općine.

Na sastanku se razgovaralo o organizaciji nastave u drugom polugodištu, stanju u školama, aktuelnim potrebama i zahtjevima obrazovnih ustanova, kao i o ekskurzijama i predstojećem upisu prvačića.

Posebna pažnja posvećena je realizaciji škole plivanja te organizaciji općinskih školskih takmičenja u skladu s važećim kalendarom takmičenja, pri čemu su dogovoreni i domaćini pojedinih takmičenja.

Cilj sastanka je unapređenje uslova rada u školama, kvalitetnija organizacija nastavnog procesa i nastavak dobre saradnje između općine i obrazovnih ustanova.